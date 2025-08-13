На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Приморчанин изнасиловал женщину на трассе и попал на видео

В Приморье мужчина изнасиловал женщину на трассе
true
true
true

В городе Артеме Приморского края мужчина изнасиловал женщину на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В дежурную часть отдела МВД России по г. Артему поступило заявление 38-летней местной жительницы о том, что в вечернее время вдоль автодороги из п. Заводской в п. Суражевку она подверглась насилию со стороны неизвестного гражданина. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела людей. На кадрах видно, как мужчина и женщина идут вдоль дороги и ругаются.

По информации канала, в настоящее время правоохранители устанавливают личность нарушителя, его местонахождения, а также все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в городе Уссурийске Приморского каря мужчина порезал ножом людей на дороге. В результате произошедшего пострадали четыре человека: трое мужчин и 29-летняя девушка.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с Выксунским онанистом из автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами