Приморчанин изнасиловал женщину на трассе и попал на видео

В городе Артеме Приморского края мужчина изнасиловал женщину на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В дежурную часть отдела МВД России по г. Артему поступило заявление 38-летней местной жительницы о том, что в вечернее время вдоль автодороги из п. Заводской в п. Суражевку она подверглась насилию со стороны неизвестного гражданина. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела людей. На кадрах видно, как мужчина и женщина идут вдоль дороги и ругаются.

По информации канала, в настоящее время правоохранители устанавливают личность нарушителя, его местонахождения, а также все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в городе Уссурийске Приморского каря мужчина порезал ножом людей на дороге. В результате произошедшего пострадали четыре человека: трое мужчин и 29-летняя девушка.

