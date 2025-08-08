Воронежец отлетел в забор после удара об автобус, и это попало на видео

В Воронеже на видео попало, как мотоциклист отлетел после жесткого удара

В Воронеже мотоциклист врезался в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Авария произошла вчера в Лисках, водитель мотоцикла не рассчитал боковую дистанцию и влетел в автобус, после чего его вместе с байком отбросило в забор», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в проезжающий автобус и от удара отлетает. К байкеру подбегают очевидцы.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали мотоциклиста, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

