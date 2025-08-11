На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут начать выдавать водительские права с 16 лет

В ГД предложили разрешить выдавать права с 16 лет за достижения в учебе и спорте
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить выдачу водительских прав с 16 лет за достижения в учебе, спорте или предпринимательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Депутаты отметили, что в настоящее время установленный возрастной порог соответствует международной практике. Однако, по их словам, современные социально-экономические условия позволяют использовать более гибкий подход в данном вопросе. Так, согласно предложению парламентариев, выдачу водительских прав можно разрешить для подростков, которые уже проявили высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности.

«В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан», — говорится в обращении.

1 августа глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что планируется законодательно узаконить цифровые водительские права и СТС, а также максимально перенести оказание услуг на «Госуслуги. Авто». По его словам, основной задачей является сделать «Госуслуги» комфортными для всех.

Ранее россиянок предупредили о штрафах за езду с правами на девичью фамилию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами