В России могут начать выдавать водительские права с 16 лет

В ГД предложили разрешить выдавать права с 16 лет за достижения в учебе и спорте

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить выдачу водительских прав с 16 лет за достижения в учебе, спорте или предпринимательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Депутаты отметили, что в настоящее время установленный возрастной порог соответствует международной практике. Однако, по их словам, современные социально-экономические условия позволяют использовать более гибкий подход в данном вопросе. Так, согласно предложению парламентариев, выдачу водительских прав можно разрешить для подростков, которые уже проявили высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности.

«В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан», — говорится в обращении.

1 августа глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что планируется законодательно узаконить цифровые водительские права и СТС, а также максимально перенести оказание услуг на «Госуслуги. Авто». По его словам, основной задачей является сделать «Госуслуги» комфортными для всех.

Ранее россиянок предупредили о штрафах за езду с правами на девичью фамилию.