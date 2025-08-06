На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России с 1 сентября вступят в силу новые медограничения для водителей

С 1 сентября изменятся медограничения на получение водительских прав
true
true
true
close
Global Look Press

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Документ был утвержден правительством в апреле этого года.

Согласно новому перечню, к числу психических расстройств, ограничивающих возможность получения водительских прав, отнесены общие расстройства психологического развития (код F84). Также в список офтальмологических заболеваний внесены изменения: вместо ахроматопсии (H53.51) теперь указаны аномалии цветового зрения (H53.5).

Комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект правительства, который в случае принятия позволит аннулировать водительские удостоверения граждан, у которых на любом приеме у врача (включая диспансеризацию) выявлены противопоказания к вождению.

Этот законопроект, принятый в первом чтении в 2022 году, вместе с поправками ко второму чтению обсудил комитет Госдумы по транспорту, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

ГИБДД сможет автоматически аннулировать водительские права, если у водителя обнаружат заболевание из группы риска на любом приеме у врача. Подробнее о том, с какими болезнями водителю грозит потеря прав после визита в поликлинику, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее водителям рассказали о новых правилах прохождения медкомиссии с 1 августа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами