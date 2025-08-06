В России с 1 сентября вступят в силу новые медограничения для водителей

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Документ был утвержден правительством в апреле этого года.

Согласно новому перечню, к числу психических расстройств, ограничивающих возможность получения водительских прав, отнесены общие расстройства психологического развития (код F84). Также в список офтальмологических заболеваний внесены изменения: вместо ахроматопсии (H53.51) теперь указаны аномалии цветового зрения (H53.5).

Комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект правительства, который в случае принятия позволит аннулировать водительские удостоверения граждан, у которых на любом приеме у врача (включая диспансеризацию) выявлены противопоказания к вождению.

Этот законопроект, принятый в первом чтении в 2022 году, вместе с поправками ко второму чтению обсудил комитет Госдумы по транспорту, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

ГИБДД сможет автоматически аннулировать водительские права, если у водителя обнаружат заболевание из группы риска на любом приеме у врача. Подробнее о том, с какими болезнями водителю грозит потеря прав после визита в поликлинику, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее водителям рассказали о новых правилах прохождения медкомиссии с 1 августа.