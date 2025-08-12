В Красноярском крае опрокинулся пассажирский автобус

МВД: в Красноярском крае пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся

Пассажирский автобус, который двигался по маршруту Красноярск — Кодинск, съехал в кювет и опрокинулся в Абанском районе Красноярского края. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.

«По предварительной информации, сегодня рано утром на 159-м км автодороги Канск — Абан — Богучаны водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту Красноярск — Кодинск, в районе села Хандальск допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием», — сказано в публикации.

В момент происшествия в транспортном средстве находилось 20 человек, сообщили в МВД.

По предварительным данным, в результате аварии за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса.

