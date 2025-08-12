На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае опрокинулся пассажирский автобус

МВД: в Красноярском крае пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся
true
true
true
close
ГУ МВД России по Красноярскому краю

Пассажирский автобус, который двигался по маршруту КрасноярскКодинск, съехал в кювет и опрокинулся в Абанском районе Красноярского края. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.

«По предварительной информации, сегодня рано утром на 159-м км автодороги Канск — Абан — Богучаны водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту Красноярск — Кодинск, в районе села Хандальск допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием», — сказано в публикации.

В момент происшествия в транспортном средстве находилось 20 человек, сообщили в МВД.

По предварительным данным, в результате аварии за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее автобус с 17 пассажирами скатился со склона в Байкал и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами