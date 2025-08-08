Автобус с 17 пассажирами скатился со склона в Байкал и попал на видео

В Иркутской области автобус с 17 пассажирами укатился в Байкал и попал на видео

В Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с пассажирами укатился со склона в озеро Байкал. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

«По предварительным данным сегодня днем микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону в озеро Байкал. В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы», — отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. На видео с моментом инцидента, снятом из другой машины, видно, что белый микроавтобус катится по склону, постепенно набирая скорость. Затем он погружается в воду.

В областной прокуратуре уточнили, что в микроавтобусе находились 17 пассажиров. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Причины аварии выясняются.

