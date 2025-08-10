На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лифтбек Changan Uni-V нового поколения начали продавать в Китае

В Китае начались продажи лифтбека Changan Uni-V нового поколения
true
true
true
close
Changan Auto

На китайском рынке стартовали продажи лифтбека Changan Uni-V нового поколения, сообщает портал «Китайские автомобили».

Длина машины составляет 4740 мм, а колесная база — 2750 мм. У машины полностью убрали решётку радиатора, заменив ее сплошной панелью, как у электромобилей. На задней части автомобиля появился подсвеченный логотип бренда Changan и более агрессивный бампер.

В салоне появились новая приборная панель, карты дверей, обивка и центральный тоннель. Автомобиль оснащен аудиосистемой с восемнадцатью динамиками и атмосферной подсветкой салона на 256 цветов.

Начальная версия лифтбека Uni-V нового поколения будет оснащена 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 192 л.с. Также автомобиль получит 2.0-литровый мотор с отдачей 245 л.с.

Базовая версия новинки доступна по цене 102,9 тыс. юаней (примерно 1,15 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее были названы 5 самых дешевых кроссоверов в России.

