В Госдуме рассказали о праве жильцов ограничить парковку посторонних машин во дворе

Депутат Колунов: жильцы могут ограничить парковку посторонних машин во дворе
Depositphotos

Жители многоквартирных домов имеют право ограничить парковку посторонних машин во дворе. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«На сегодняшний день такое право можно установить через решение общего собрания собственников, примеров много. Обычно собрание проводится с целью закрытия территории и установки шлагбаумов. Такая практика отрезает нежильцам возможность парковаться в дворе», — сказал депутат.

Колунов добавил, что также жильцы могут ввести пропускную систему для гостевых автомобилей. В этом случае, по словам зампреда, собственники имеют право установить «временный лимит» на заезд таких машин.

В конце июля в Госдуме выступили с предложением установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах. Как объяснили депутаты, сейчас в регионах РФ действуют разные правила предоставления бесплатной стоянки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Ранее в Госдуме призвали сделать бесплатными парковки около соцобъектов.

