В Госдуме призвали сделать бесплатными парковки около соцобъектов

В России необходимо утвердить норму, которая позволит жителям бесплатно оставлять автомобиль на парковках около объектов социальной инфраструктуры даже в том случае, если речь идет о платной парковке. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев, сообщает 360.ru со ссылкой на документ.

Законопроектом предлагается утвердить четкое определение понятию «объекты социальной инфраструктуры». К таковым авторы инициативы относят образовательные учреждения, больницы, культурные и спортивные организации, религиозные и прочие объекты. Россияне должны иметь возможность парковать машины на прилегающих к ним территориях на безвозмездной основе, убежден Миронов.

«Представьте, мама везет ребенка в школу, мчится в больницу или едет на концерт в местный ДК. Плата за парковку в таких случаях — последнее дело. Мы предлагаем не ломать голову, где припарковаться, не заплатив ползарплаты», — пояснил депутат.

В свою очередь Гусев подчеркнул, что такая мера значительно повысит качество жизни людей. Даже если парковки будут предоставляться бесплатно на полчаса, это позволит им оперативно решать свои задачи без лишних затрат, заключил он.

Напомним, также депутаты предложили закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей. Отмечалось, что сейчас многодетным предоставляют бесплатную парковку в 37 субъектах страны, но условия для нее везде разные, а в случае принятия законопроекта, льгота станет федеральной.

Ранее стало известно, что в России могут запретить парковку электросамокатов на тротуарах.