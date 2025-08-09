В Петербурге на видео сняли, как гаишники гнались за курьером по газонам

В Петербурге на видео сняли, как курьер скрывался от гаишников на велосипеде

В Санкт-Петербурге курьер пытался уйти от полицейской погони на электровелосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

«Площадкой для таких «догонялок» стал Купчинский сквер. Человек, судя по всему, курьер, заехал на газон, а потом принялся наворачивать круги по округе. Все это время его преследовали патрульная машина и полицейский», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как курьер едет на электровелосипеде по газону, за ним следует полиция, далее – мужчина оставляет транспорт и начинает убегать, но сотрудник правоохранительных органов его догоняет.

