Видео: в Туве семь подростков получили травмы в перевернувшемся автомобиле

В Туве семь подростков пострадали в перевернувшемся автомобиле
В Туве опрокинулся автомобиль, в котором находилось семеро несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале республиканского МЧС.

ДТП произошло 7 августа на трассе »ЧаданАк-Довурак».

«Произошло опрокидывание легкового автомобиля. В результате ДТП травмированы 7 человек, все несовершеннолетние: двое — 16 лет, четверо — 15 лет и один — 10 лет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причину автоаварии», — отмечается в сообщении.

До этого в Казани задержали водителя Ford Transit, который сбил трех детей на пешеходном переходе. Им оказался председатель союза художников Татарстана. Мужчина признался, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Совершив наезд, он скрылся с места происшествия, но бал задержан полицейскими.

Ранее на видео попал таксист с ребенком на коленях.

