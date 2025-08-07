Стало известно, какие автомобили россияне покупают подержанными

«Автостат Инфо» назвал четыре самых популярных авто с пробегом в 2025 году

По итогам семи месяцев 2025 года рынок автомобилей с пробегом вырос в России на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,75 млн машин, сообщает «Автостат Инфо».

«Главным драйвером рынка по-прежнему остаются отечественные автомобили: Lada демонстрирует рост на 1,5% за январь–июль (более 892 тыс. единиц), а в июле продажи выросли на 6%, превысив 145 тыс. штук. Среди иномарок лидируют Toyota, Hyundai и Kia», — отмечается в сообщении.

Hyundai и Kia при этом демонстрируют отрицательную динамику, указывают в «Автостат Инфо». Продажи бестселлеров, Hyundai Solaris и Kia Rio, упали по итогам семи месяцев на 7% и 12% соответственно. Наиболее популярными моделями автомобилей стали Lada Granta, ВАЗ-2107, Lada Priora и Vesta.

