Уфимцы устроили драку на проезжей части, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как водители подрались на проезжей части
true
true
true

В Уфе водители устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Двое автолюбителей устроили суету напротив пекарни на Комсомольской. Что послужило причиной пока неизвестно, возможно не поделили дорогу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части возле припаркованных автомобилей.

До этого сообщалось, что в Уфе мигранты разгромили машины на парковке.

«Устроили суету сегодня в 5 утра на Степана Халтурина 44. В каком состоянии находились <…> иностранные специалисты, как будут возмещать ущерб владельцам <…> пока неизвестно», — говорится в сообщении канала.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как три человека идут по проезжей части, при этом ударяют по припаркованным машинам рукой, а также прыгают на капот. От удара у автомобилей срабатывает сигнализация.

Ранее нижегородец угнал скорую, чтобы впечатлить возлюбленную, теперь ему грозит тюрьма.

