В Уфе мигранты разгромили припаркованные машины, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как мигранты прыгали по припаркованным авто

В Уфе мигранты разгромили машины на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Устроили суету сегодня в 5 утра на Степана Халтурина 44. В каком состоянии находились <…> иностранные специалисты, как будут возмещать ущерб владельцам <…> пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как три человека идут по проезжей части, при этом ударяют по припаркованным машинам рукой, а также прыгают на капот. От удара у автомобилей срабатывает сигнализация.

По информации канала, правоохранители задержали мигрантов. Также выяснилось, что в результате произошедшего повреждения получили шесть автомобилей.

