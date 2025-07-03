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В России впервые за несколько лет стали дешеветь автомобили с пробегом

Автостат: автомобили с пробегом стали системно дешеветь впервые за несколько лет
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России впервые за несколько лет стали системно падать в цене подержанные автомобили. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Средневзвешенная цена на автомобили с пробегом в первой половине 2025 года снизилась на 4% и составила 1,13 млн рублей. Длительное снижение средних цен на авто с пробегом мы наблюдаем впервые за несколько последних лет», — заявил он.

При этом Целиков отметил, что снижение цен будет набирать обороты и дальше.

По мнению эксперта, среди причин падения прайса: слишком большой рост цен в последнее время, охлаждение спроса на рынке, окрепший рубль и большие скидки на новые машины.

До этого сообщалось, что Минпромторг РФ намерен распространить коммерческий утильсбор на автомобили с моторами от 160 л.с., которые физлица завозят для себя из-за границы. Цель — получить больше средств на поддержку продаж отечественных машин. Россиянам, которые сейчас завозят иномарки из других стран, нужно готовить огромные суммы, говорят эксперты. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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