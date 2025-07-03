На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа средняя цена китайского автомобиля в России

«Авто.ру»: средняя цена нового китайского авто в июне составила 3,58 млн рублей
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Средняя цена нового автомобиля китайской марки в России в июне 2025 года составила 3,58 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на экспертов сервиса «Авто.ру Оценка».

«В июне 2025 года, эксперты сервиса «Авто.ру Оценка» пришли к выводу, что средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 млн рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Тем не менее этот показатель остается на 2% выше, чем в июне прошлого года», — сообщает портал.

Средняя стоимость отечественного автомобиля, наоборот, по сравнению с маем немного выросла — на 0,8%, до 1,57 млн рублей. И это на 4,8% больше, чем год назад.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами