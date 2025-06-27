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Калининградец подлетел в воздух после лобового тарана, и это попало на видео

В Калининградской области на видео попал жесткий кульбит мотоциклиста

В Калининградской области мотоциклист подлетел в воздух после удара о легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Стали известны подробности столкновения питбайка с легковым автомобилем в поселке Луговое Гурьевского района», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в легковой автомобиль, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, в результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.

До этого в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. На кадрах видно, как легковой автомобиль объезжает «лежачего полицейского» и врезается в мотоцикл. От удара водитель подлетает в воздух и падает на проезжую часть. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам местных жителей, на данном участке дороги уже происходили ДТП.

Ранее в Подмосковье мужчина на стрипах игнорировал ПДД, и это попало на видео.

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