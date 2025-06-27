В Подмосковье жесткое ДТП с мотоциклом попало на видео

SHOT: в Подмосковье кульбит мотоциклиста после удара легковушки попал на видео

В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жесткое ДТП произошло несколько часов назад на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW пытался объехать «лежачий полицейский» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль объезжает «лежачий полицейский» и врезается в мотоцикл. От удара водитель подлетает в воздух и падает на проезжую часть.

По информации канала, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам местных жителей, на данном участке дороги уже происходили ДТП.

До этого на МКАД водитель легкового автомобиля боком врезался в самосвал, когда на высокой скорости маневрировал между грузовиками. Авария произошла на 96-м километре МКАД 30 мая 2025 года. На кадрах с камер наблюдения видно, что легковой автомобиль движется в правом ряду среди грузовиков.

Ранее в Подмосковье мужчина на стрипах игнорировал ПДД.