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Автомобили
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Эксперт заявил, что Toyota не возвращается в Россию

Автоэксперт Кадаков: Toyota не возвращается на рынок РФ, несмотря на продажи
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Toyota

Японские автомобильные бренды Toyota и Mazda пока не планируют официальное возвращение на российский рынок. Об этом ТАСС заявил автоэксперт Максим Кадаков.

Он подчеркнул, что сообщения о возобновлении продаж — временные и не свидетельствуют о полном выходе на рынок компаний. Для полноценного возвращения необходимо создать представительство и пройти сертификацию автомобилей для российского рынка, включая получение ОТТС.

«Сегодня автомобили везутся, завтра они могут не везтись, завтра повезут одни и другие модели, модификации и так далее», — отметил он.

Пока таких шагов не предпринимается, поэтому любые текущие поставки или заявления о продажах скорее временные и не означают официального выхода, подчеркнул Кадаков.

Японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рухнули продажи дорогих автомобилей.

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