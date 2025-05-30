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Автомобили
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В России рухнули продажи дорогих автомобилей

Автостат: автомобили для богатых россиян стали покупать на 35% меньше
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autohome.com.cn

В России в апреле автомобили класса премиум стали покупать реже на 35% (в сравнении с мартом) — по итогам месяца было продано 10,2 тыс. новых экземпляров. Об этом сообщает «Автостат».

Доля премиум-сегмента на авторынке опустилась до 10%. В прошлом году она составляла 11,4%.

Во главе рейтинга в апреле оказался китайский автобренд Exeed с показателем 2,8 тыс. проданных машин (-35% в сравнении с апрелем 2024- го). За ним следуют Tank (-38%), BMW (-19%), Lixiang (-56%) и Mercedes-Benz (-16%).

До этого сообщалось, что в Россию поставляются автомобили, которые не востребованы на внутреннем рынке Китая. Об этом рассказал председатель совета директоров Great Wall Motors (GWM) Вэй Цзяньцзюнь.

По его словам, в Китае на онлайн-платформах, которые базируются на продажах машин с пробегом, предлагают тысячи «странных» автомобилей. Такие машины считают подержанными, хотя, на самом деле, они почти не имеют пробега. Специалист отмечает, что это создает иллюзию больших продаж.

Ранее компания Toyota возобновила продажи автомобилей в России.

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