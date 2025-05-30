Из Японии и Китая: Toyota возобновила продажи автомобилей в России

Японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российская «дочка» автоконцерна Toyota под названием ООО «СП Бизнес Кар» вновь стала продавать автомобили японской марки, сообщает проект «Авто Mail», который проанализировал лоты продаж на сайте классифайда Auto.Ru.

По данным портала, новые машины предлагаются в столичном автосалоне дилерского холдинга «СП Бизнес Кар». Он, в свою очередь, с долей в 94% принадлежит концерну Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. Оставшимися шестью процентами владеет менеджмент российского дилерского холдинга Toyota.

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Так, в автосалоне «Тойота Центр Каширский» на МКАД, который входит в холдинг «СП Бизнес Кар», можно купить внедорожник Land Cruiser Prado 2024 года выпуска за 10,7 млн рублей без учета выгод. Также есть возможность приобрести кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска с мотором 2.0 за 6,5 млн рублей, а за 5,7 млн рублей — новый Toyota RAV4 пятого поколения.

Цена на Toyota Land Cruiser 300 начинается от 14 млн рублей, а на Toyota Camry 2024 года выпуска — от 4,8 млн рублей.

«Помимо прочего в объявлениях указаны VIN-номера автомобилей, из которых следует, что модели RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поставляются с японских заводов, а модели Highlander и Camry импортируются с китайского завода GAC Toyota в Гуанчжоу», — говорится в сообщении интернет-портала.

Как схлопнулась Toyota

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто». До закрытия данных о собственниках последним владельцем этого завода значился подведомственный Минпромторгу автомобильный институт ФГУП «НАМИ», писал «Коммерсантъ».

Сделка по продаже завода состоялась без условия опциона на обратный выкуп производственных площадок, что усложняет возвращение бренда Toyota обратно в РФ.

Предполагалось, что на бывшем предприятии бренда будут собирать премиальные автомобили Aurus . Однако проект до сих пор остается нереализованным. Так, власти Петербурга заявили, что «есть разные видения этого проекта», и вместо Aurus на заводе могут собирать что-то другое, уточнял «Деловой Петербург».

Слухи о возвращении

В феврале 2025 года топ-менеджеры Toyota организовали в Дубае закрытую VIP-встречу для руководства своих официальных дилеров в России, передавал Telegram-канал Mash. По его данным, участников встречи заставили подписать бумаги о неразглашении.

«На встрече извинились за уход, остановку поставок и борьбу с импортом — мол, не хотели, но были вынуждены.

И пообещали: как только ситуация наладится, будут первыми стоять на пороге», — говорилось в публикации.

Впоследствии портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на разные источники сообщил, что в апреле должна состояться вторая встреча Toyota с дилерами, на которой должны были решиться более конкретные операционные планы по возвращению.

«В апреле станет известна дата и вводные обязательства, которые японскому бренду предстоит исполнить ради «одобрения». Напомним, завод-то в Санкт-Петербурге не просто продан, а продан без опциона на обратный выкуп. Следовательно, наладить производство машин быстро не получится», — отмечало издание.

Также источники СМИ в автомобильной отрасли заявили, что возвращение в Россию для Toyota начнется с двух моделей: Toyota Land Cruiser Prado и RAV4.

В апреле Telegram-канал No Limits сообщал, что компания Toyota впервые с 2022 года создала и зарегистрировала в России новый портал сети экстранет для операционной деятельности.

Инсайдеры утверждают, что аналогичную внутреннюю сеть бренд использует для контроля логистики при поставках автомобилей. Такие же порталы могут использовать официальные дилеры для заказа поставок машин.

Что думают эксперты

Директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский рассказал «Газете.Ru», что со стопроцентной уверенностью говорить о возвращении или невозвращении Toyota в Россию можно будет только через пару месяцев.

«В целом, можно предположить, что возобновление работы дилерской «дочки» — это довольно надежно», — заявил эксперт.

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в беседе с «РГ» заявил, что при благоприятных раскладах, в первую очередь геополитических, Toyota вернется на российский рынок через два или три года минимум.

При этом эксперт скептически отнесся к «официальному» возобновлению продаж через дилера.

«Марка Toyota в России официально продажи не возобновляла на данный момент, но перечень машин бренда включены Минпромторгом в список параллельного импорта. Продажи моделей этой марки в России не останавливались ни на один месяц», — рассказал он «Газете.Ru».

Иванов добавил, что в структуре владения упомянутой «СП Бизнес Кар» ничего не изменилось со времен официального присутствия Toyota в России.

Директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что говорить о возвращении Toyota на российский рынок пока рано.

«На мой взгляд, речь идет об обычных продажах автомобилей по схеме параллельного импорта. То есть машины ввозятся без участия официального представительства бренда», — заключил Петров.