В Москве ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Маршала Жукова в районе д. 79 (в сторону центра) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших. В настоящее время в районе ДТП затруднено движение транспорта. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что на юге Москвы, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, пассажирский автобус врезался в бизнес-такси. На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил такси Hongqi, которое стояло на светофоре. В результате столкновения общественный транспорт протащил иномарку через перекресток. По словам пассажирки такси, водитель автобуса «едва говорил по-русски» и не вызвал скорую.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями, один из них перевернулся.