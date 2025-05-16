В Москве автобус протащил по дороге бизнес-такси, это попало на видео

На видео попал автобус в Москве, который на скорости протащил бизнес-такси

На юге Москвы, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, пассажирский автобус врезался в бизнес-такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил такси Hongqi, которое стояло на светофоре. В результате столкновения общественный транспорт протащил иномарку через перекресток. По словам пассажирки такси, водитель автобуса «едва говорил по-русски» и не вызвал скорую.

«Я ехала в такси на заднем ряду сидений, пристегнутая, когда ехавший с огромной скоростью городской автобус не сбавляя обороты врезался в наш автомобиль. Заднюю часть машины буквально разорвало, но при этом в машине даже не сработали подушки безопасности. И я, и водитель такси мы оба потеряли сознание», — рассказала она.

Девушка отметила, что виновника ДТП могут не наказать, поскольку экспертизы растянутся на несколько месяцев. Водителя такси госпитализировали с рваной раной головы.

До этого в Сочи водитель Lada вылетел с проезжей части и сбил пешеходов.

На кадрах видно, что белый хетчбэк Lada Priora двигался на большой скорости. На повороте он выехал за пределы дороги и сбил нескольких человек, которые шли по обочине. Точное число пострадавших не называется, об их состоянии также неизвестно.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями, один из них перевернулся.