Движение через «Верхний Ларс» снова открыли

ФТС: движение через «Верхний Ларс» открыто для всех видов транспорта

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии возобновили для всех видов автомобильного транспорта. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

«Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Ночью было разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта.

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе было приостановлено в воскресенье, 13 апреля. Движение машин было прекращено из-за ухудшения погоды в Грузии. Это привело к невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта. Отмечалось, что пункт пропуска снова заработает после нормализации метеоусловий. В ФТС призвали водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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