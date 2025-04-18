Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение через «Верхний Ларс» снова открыли

ФТС: движение через «Верхний Ларс» открыто для всех видов транспорта
close
Минтранс России

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии возобновили для всех видов автомобильного транспорта. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

«Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Ночью было разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта.

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе было приостановлено в воскресенье, 13 апреля. Движение машин было прекращено из-за ухудшения погоды в Грузии. Это привело к невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта. Отмечалось, что пункт пропуска снова заработает после нормализации метеоусловий. В ФТС призвали водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее в Северной Осетии вводился режим ЧС из-за погоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами