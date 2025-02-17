В Северной Осетии введен режим ЧС из-за погоды

В Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за тяжелых погодных условий на фоне закрытия Военно-грузинской дороги (ВГД). Об этом пишет Telegram-канал «ОсНова» со ссылкой на местные источники.

«Режим ЧС объявлен в Северной Осетии из-за закрытия ВГД», — сообщает канал.

Военно-Грузинская дорога — единственный оставшийся сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и Арменией. Трасса тянется от Владикавказа до Тбилиси, пересекая пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс».

В ночь на понедельник, 17 февраля, сообщалось о том, что из-за ухудшения погоды на территории Грузии закрыто движение для грузовиков на российском участке Военно-Грузинской дороги.

Непогода привела к невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта. В связи с этим, а также с учетом рекомендаций грузинской пограничной полиции с 23:00 МСК 16 февраля до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автомобилей на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России.

Ранее в Красноярском крае на дорогу сошла лавина.