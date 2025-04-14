На российско-грузинской границе приостановили движение транспорта

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе приостановлено. Об этом сообщает в Telegram-канале Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В посте уточняется, что движение машин было прекращено из-за ухудшения погоды в Грузии. Это привело к невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта. Пункт пропуска снова заработает после нормализации метеоусловий. В ФТС призвали водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Соединяющий Россию и Грузию участок Военно-Грузинской дороги недавно временно закрывали из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. В прошлый раз ограничения начали действовать 11 апреля в 23:40 и коснулись легковых автомобилей и грузовиков. 12 апреля в очереди на проезд через указанный пункт пропуска ожидали около 3 тыс. грузовиков. Накануне с 18:10 все ограничения на движение автомобилей между Владикавказом и Ларсом были сняты.

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