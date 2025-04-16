Жена Михаила Ефремова не пустила актера на улицу из-за журналистов

«КП»: родные Ефремова дежурят на улице, чтобы он не попал на глаза журналистов

Родные актера Михаила Ефремова дежурят на улице, чтобы он не попал на глаза журналистов, сообщает «КП».

«Последние два дня Михаил Олегович стал «шифроваться» – перед его выходом из дома на улице появляется кто-то из родных или знакомых, осматривается, и если прессы нет, выходит актер», – сообщает газета.

Отмечается, что 15 апреля жена актера Софья Кругликова, вышла из дома и заметив журналистов, позвонила мужу, чтобы предупредить: «Они тут!» После этого Кругликова быстро направилась к метро.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.