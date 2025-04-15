Стало известно о риске развития рака легких у актера Ефремова

Врач-пульмонолог Ирина Ионичевская рассказала 5-tv.ru о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова, который вышел из колонии по УДО.

«Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) сама о себе говорит. Это хроническое заболевание. Кроме того, что качество жизни ухудшается и продолжительность сокращается, риски развития рака легких, карциномы легких возрастают в разы», — объяснила врач.

По ее словам, с пациентом, который не соблюдает рекомендации, его продолжительность жизни 100% уменьшится.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что Ефремову предстоит потратить до 10 тыс. рублей на лечение ХОБЛ. По словам врача, подобное заболевание можно обследовать и по ОМС.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» журналисту, пытавшемуся снять Михаила Ефремова.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее певец Сергей Савин рассказал о душевном состоянии актера.