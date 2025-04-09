«Миша искупил свою вину»: Ксения Собчак обрадовалась выходу Ефремова из колонии

Ксения Собчак заявила, что актер Михаил Ефремов искупил свою вину в колонии

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» написала, что рада выходу из колонии актера Михаила Ефремова.

«Я очень рада, что он на свободе, особенно с учетом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — написала телеведущая.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Ефремова опроверг слухи о фуршете в колонии.