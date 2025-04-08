«Здоровье не позволяет»: адвокат Ефремова опроверг слухи о фуршете в колонии

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил в интервью изданию «Абзац», что информация о фуршете в колонии перед выходом актера по УДО не соответствует действительности.

«Это все не соответствует действительности. Во-первых, состояние здоровья не позволяет ему какие-то такие «движухи» делать. Во-вторых, невозможно там завезти в промышленных масштабах лимонад и все остальное. Есть определённое количество посылок, которое можно передать осуждённому. Считаю, что это очередная провокация», – сказал Падалко.

До этого сообщалось, что в исправительную колонию №4 (ИК-4) в Белгородской области закупили фрукты, сладости и лимонады в рамках подготовки к «проводам» актера Михаила Ефремова.

Отмечалось, что Ефремов устроит фуршет перед выходом из колонии, на котором будут присутствовать его друзья-заключенные.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько денег потратил Ефремов на шумоизоляцию своей квартиры.