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На юге Чехии участник мотокросса наехал на толпу зрителей

В Чехии участник мотокросса не справился с управлением и врезался в болельщиков
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Depositphotos

На юге Чехии во время мотокросса у города Нетолице один из участников наехал на толпу зрителей. Об этом сообщает Novinky.

Согласно материалу, инцидент произошел около 15:00 (16:00 мск) во время первенства Южночешского края по мотокроссу. Один из мотоциклистов не справился с управлением и вылетел с трассы. При этом пострадала несовершеннолетняя девушка, которая наблюдала за гонкой. Ее госпитализировали на вертолете. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В прошлом сентябре во Франции женщина получила открытый перелом из-за падения участника турнира по мотокроссу. Несчастный случай произошел во время городского родео в Нантере. Участник заезда потерял контроль над мотоциклом на аллее Лотарингии и упал на землю, двухколесный транспорт скользнул в сторону 44-летней женщины, сидевшей на скамейке. Она получила сложный перелом одной ноги. Однако мотоциклист не обратил внимания на пострадавшую, поднял транспортное средство и быстро скрылся с места происшествия, оставив зрительницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее на Урале девочку придавило балкой на площадке для мотокросса.

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