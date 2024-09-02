Зрительница турнира по мотокроссу, получила открытый перелом из-за падения участника

Во Франции женщина получила открытый перелом из-за падения участника турнира по мотокроссу, сообщает Actu17.

Несчастный случай произошел на прошлой неделе во время городского родео в Нантере, департамент О-де-Сен. Участник заезда потерял контроль над мотоциклом на аллее Лотарингии и упал на землю, двухколесный транспорт скользнул в сторону 44-летней женщины, сидевшей на скамейке. Она получила сложный перелом одной ноги.

Однако мотоциклист не обратил внимание на пострадавшую, поднял мотоцикл и быстро скрылся с места происшествия, оставив зрительницу в крайне тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Начато расследование, правоохранители разыскивают виновника ДТП.

Ранее в Челябинске мотоциклист сбил велосипедистку, когда уходил от погони.