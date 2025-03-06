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«Стояла на пеньках»: в России продают старую «Волгу» с минимальным пробегом

В России выставили на продажу старую «Волгу» за 1,5 миллиона рублей
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avito.ru

В Краснодарском крае выставили на продажу автомобиль «Волга» ГАЗ-3110, который 27 лет простоял в гараже «на пеньках», сообщает «Российская газета». Пробег — 4 тыс. километров.

«Кузов без дефектов и коррозии, видимая часть ходовой — без признаков эксплуатации, на сиденьях в салоне, кстати, с серо-черной отделкой, — целлофан», — говорится в сообщении портала.

«Волга» укомплектована 100-сильным бензиновым двигателем 2.4 литра в паре с МКП, привод — задний. Владелец автомобиля хочет выручить от его продажи 1,5 млн рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают новый дешевый Volkswagen Polo российской сборки.

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