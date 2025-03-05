«Стоит в гараже»: в России продают новый Volkswagen Polo калужской сборки

В Барнауле выставили на продажу новый автомобиль Volkswagen Polo, собранный в Калуге. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«В Барнауле такой лифтбек сейчас продают за 2,3 млн рублей. По словам продавца, это дилерский автомобиль, который никогда не стоял на учете и до сих пор не имеет ни одного владельца в ПТС — покупатель станет первым», — говорится в сообщении портала.

Владелец также отметил, что на автомобиль установлено много дополнительного оборудования, машина стоит в гараже.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

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