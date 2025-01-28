Работник автосервиса угнал клиентские автомобили и попал на видео в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как работник автосервиса угнал клиентские авто

В Санкт-Петербурге сотрудник автосервиса угнал два клиентских автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Предполагаемый угонщик работает в сервисе больше года. Инцидент произошел накануне. В тот день горе-работник перебрал с алкоголем и решил покататься на авто, сданных в ремонт», — говорится в сообщении.

Камера в автосервисе запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина садится в автомобиль BMW и выезжает, после чего возвращается, закрывает ворота, берет ключи и уходит.

Сообщается, что сначала мужчина сел в автомобиль BMW и выехал в город, где разбил машину и сообщил об этом владельцу сервиса. После этого сотрудник вернулся и сел за руль автомобиля Kia Sportage, который владелица оставила возле автосервиса. Машина была не закрыта, ключ находился в замке зажигания, а документы на автомобиль – в салоне.

Уточняется, что материальный ущерб составил 2,5 млн рублей. По предварительным данным, похитил автомобили 37-летний работник автосервиса, который в настоящее время объявлен в розыск.

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