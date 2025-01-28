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В Москве загорелся таксомоторный парк

В Москве на видео попало, как горит таксомоторный парк

На юге Москвы загорелся таксомоторный парк. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Москве произошло возгорание на территории таксомоторного парка на улице 1-й Нагатинский проезд. По информации МЧС, горит ангар», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как горит здание, рядом с которым расположена парковка с желтыми автомобилями такси.

Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные подразделения.

Telegram-канал «Что там Москва» утверждает, что пожар локализован на площади 150 кв. м.

До этого сообщалось, что в Москве таксист украл у пассажира чемодан с брендовыми вещами стоимостью 763 тыс. рублей. Когда мужчина обнаружил пропажу, он вернулся в аэропорт, а позже написал заявление в полицию.

Уточняется, что после инцидента злоумышленник сделал еще несколько заказов и поехал домой с чемоданом. Полиция задержала мужчину, теперь ему грозит наказание за кражу.

Ранее в Подмосковье водитель протаранил часовню.

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