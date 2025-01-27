Названы самые популярные пикапы в России

В России по итогам 2024 года самым популярным пикапом стала модель Great Wall Poer, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Самым продаваемым новым пикапом впервые стал Great Wall Poer, который в минувшем году разошелся тиражом в 4722 экземпляра. УАЗ «Пикап» стал вторым – его результат в 2024-м составил 4,1 тыс. единиц. Замкнул тройку лидеров Changan Hunter Plus с показателем 3083 реализованных автомобиля», — говорится в сообщении агентства.

Всего в 2024 году в России было продано 29,2 тыс. новых пикапов.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда у дилеров появятся автомобили по новым ценам.