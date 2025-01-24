Россиянам рассказали, когда у дилеров появятся автомобили по новым ценам

Весной 2025 года у дилеров появятся автомобили по новым ценам. Об этом агентству «Автостат» заявил директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх. По его словам, электромобили и гибриды подорожают минимум на 600 тыс. рублей.

«Повышение ставки утилизационного сбора окажет наибольшее влияние на стоимость и продажи массовых моделей. Возможные дополнительные подорожания в 2025 году будут зависеть от общей экономической ситуации, стоимости логистики, курса валют, инфляции, господдержки и других факторов. Подорожание может составить от 5% до 15%», — говорится в сообщении «Автостата».

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15–17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее сообщалось, что российские автодилеры спрогнозировали падение продаж машин в 2025 году.