Российский авторынок показал лучший результат за последние пять лет

В России в прошедшем году продали на 48,4% больше машин, чем годом ранее, сообщило агентство «Автостат».

По данным агентства, всего в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в «Автостате», российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль LADA (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

В пятницу «Автостат» сообщил, что в России продажи автомобилей с пробегом упали на 4% в 2024 году. Уточняется, что относительно ноября прошлого года показатель декабря снизился на 5,4%. Продажи подержанных легковых автомобилей российского производства выросли на 1% в 2024 году, а продажи иномарок, наоборот, упали на 6%.

Ранее были названы пять самых популярных китайских авто на рынке в 2024 году.