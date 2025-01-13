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Кроссовер Tivoli от SsangYong будут продавать в России

В России начнутся продажи корейского кроссовера KGM Tivoli от SsangYong
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KGM

В первом квартале 2025 года на российский рынок выйдет компактный кроссовер KGM Tivoli, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на компанию «Рэкс Моторс» (дистрибьютор марки в России).

KGM Tivoli снабжен турбомотором 1.5 мощностью 163 л.с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией японской марки Aisin. Автомобиль демонстрирует средний расход топлива 7 л на 100 км. Дорожный просвет Tivoli — 178 мм.

Кроссовер Tivoli впервые был представлен на рынке под маркой SsangYong и с тех пор получил три рестайлинга. Марка SsangYong была переименована в KGM после банкротства компании и перехода под контроль нового владельца.

О том, сколько будет стоить KGM Tivoli в России, не сообщается. До этого дистрибьютор KGM анонсировал выход на российский рынок кроссовера Torres.

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