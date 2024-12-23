Названы сроки начала продаж в РФ кроссоверов Torres от SsangYong

Продажи кроссоверов KGM Torres от SsangYong начнутся в РФ в 2025 году

На российский рынок в начале 2025 года выйдет кроссовер Torres от корейского производителя KGM (бывший SsangYong). Об этом сообщается в релизе российского дистрибьютора KGM, поступившем в «Газету.Ru».

«На российском рынке модель KGM Torres будет представлена в трёх комплектациях: City с передним приводом, Dream с передним и подключаемым полным, а также Icon с полным приводом», — отмечается в сообщении.

Автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 163 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой АКП японского производителя Aisin. В максимальной комплектации KGM Torres снабжен восемью подушками безопасности, а также набором систем активной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, удержание машины в полосе.

В салоне — два 12-дюймовых дисплея (для комбинации приборов и медиасистемы), предусмотрен бесключевой доступ, подогрев передних и задних сидений, а также руля и зеркал.

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