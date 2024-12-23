Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сроки начала продаж в РФ кроссоверов Torres от SsangYong

Продажи кроссоверов KGM Torres от SsangYong начнутся в РФ в 2025 году
close
KGM

На российский рынок в начале 2025 года выйдет кроссовер Torres от корейского производителя KGM (бывший SsangYong). Об этом сообщается в релизе российского дистрибьютора KGM, поступившем в «Газету.Ru».

«На российском рынке модель KGM Torres будет представлена в трёх комплектациях: City с передним приводом, Dream с передним и подключаемым полным, а также Icon с полным приводом», — отмечается в сообщении.

Автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 163 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой АКП японского производителя Aisin. В максимальной комплектации KGM Torres снабжен восемью подушками безопасности, а также набором систем активной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, удержание машины в полосе.

В салоне — два 12-дюймовых дисплея (для комбинации приборов и медиасистемы), предусмотрен бесключевой доступ, подогрев передних и задних сидений, а также руля и зеркал.

Ранее россиянам назвали сроки выхода на рынок компактного кроссовера Jaecoo J5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами