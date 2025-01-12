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Mazda показала самый мощный в истории родстер MX-5

Mazda выпустила самый мощный родстер MX-5 в истории
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Mazda

Mazda показала на автосалоне в Токио самую мощную версию родстера MX-5 (Miata) за всю историю производства модели. Об этом сообщает The Drive.

В разработке модификации 12R приняло активное участие гоночное подразделение Mazda Spirit Racing. Автомобиль, который будет выпущен ограниченной серией в 200 экземпляров, получил двигатель 2.0 мощностью 197 л.с. Это делает версию 12R самой мощной заводской модификацией MX-5 из когда-либо выпускавшихся, уточняет издание.

Автомобиль получил шестиступенчатую механическую трансмиссию, тормозные суппорты Brembo, диски увеличенного диаметра и регулируемые по высоте амортизаторы. Среди внешних отличий от стандартного родстера — оригинальный передний бампер, задний спойлер и кованые колеса.

Версия 12R будет продаваться только на японском рынке.

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