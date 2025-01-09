Крупная авария парализовала движение на Щелковском шоссе в Подмосковье

Авария с участием семи автомобилей произошла 9 января на Щелковском шоссе в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник информации.

«ДТП произошло примерно в 11:20 мск на 22-м км Щелковского шоссе, где столкнулись семь автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил телесные повреждения. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказал собеседник агентства.

До этого на Камчатке водитель переехал человека, лежавшего на проезжей части дороги.

ДТП произошло поздно вечером в поселке Раздольный Елизовского района. Водитель Honda Stream, 19-летний молодой человек, наехал на 37-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части. Пострадавшему выжить не удалось.

Комментируя случившееся, в краевой Госавтоинспекции сообщили, что лежа на проезжей части пешеход не нарушает ПДД.

В ГИБДД напомнили, что водитель не должен превышать ограничения скорости и выбирать ее в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями.

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