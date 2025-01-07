На Камчатке водитель переехал лежащего человека

ГИБДД Камчатки разъяснила, что лежащий на дороге человек не нарушает ПДД

На Камчатке водитель переехал человека, лежавшего на проезжей части дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Камчатки».

ДТП произошло поздно вечером в поселке Раздольный Елизовского района. Водитель Honda Stream, 19-летний молодой человек, наехал на 37-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части. Пострадавшему выжить не удалось.

Комментируя случившееся, в краевой Госавтоинспекции сообщили, что лежа на проезжей части пешеход не нарушает ПДД.

«В соответствии с Правилами дорожного движения пешеходом является лицо, находящееся вне транспортного средства и не выполняющее работы на проезжей части. Проще говоря, не важно, стоит человек или лежит, двигается куда-то или остается на месте. Он на дороге и он не в машине — значит он пешеход», — отмечается в сообщении.

В ГИБДД напомнили, что водитель не должен превышать ограничения скорости и выбирать ее в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями, а также призвали сообщать в оперативные службы о пешеходах, находящихся в опасности.

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