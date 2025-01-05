Москвичка на Lexus не давала проехать автомобилю скорой помощи и попала на видео

В Москве на видео попало, как Lexus не давал проехать автомобилю скорой помощи

В Москве местная жительница на автомобиле Lexus RX не пропускала машину скорой помощи с включенными спецсигналами. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Москвичка на «лексусе» не пропускала скорую помощь — медики думают писать заявление в полицию», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля скорой помощи запечатлел инцидент. На кадрах видно, как красная машина Lexus едет впереди автомобиля спецслужб и не пропускает его вперед. При этом слышно, что у машины скорой помощи включен специальный звуковой сигнал, который указывает другим участникам движения, что нужно уступить дорогу.

Уточняется, что собственником машины Lexus RX является ведущий специалист по PR в центре «Крылья» Евгения П., которая может получить штраф до 80 тыс. рублей, а также принудительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы — до трех лет.

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