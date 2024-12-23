Россиянам назвали сроки выхода на рынок Jaecoo J5

Кроссовер Jaecoo J5 появится в России в 2025 году

Новый компактный кроссовер Jaecoo J5 выйдет на российский рынок в 2025 году, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.

Автомобиль поступит в продажу в первой половине будущего года. Длина нового кроссовера — 4380 мм, колесная база — 2610 мм. Для автомобиля предусмотрено пять цветов — черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый.

Jaecoo J5 снабжен медиасистемой с 13-дюймовым экраном. Предусмотрено две силовые установки: турбомотор 1.5 в паре с вариатором полагается переднеприводной версии, J5 с полным приводом получит мотор 1.6 в паре с роботизированной трансмиссией. Дорожный просвет автомобиля — 190 мм.

Ранее была названа стоимость владения седаном Geely Emgrand.

Ранее стало известно, что кроссоверы Jaecoo J7 планируется собирать в Санкт-Петербурге.