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Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на юго-западе Москвы

Автомобильная авария парализовала движение на Киевском шоссе в Москве

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Depositphotos

Авария парализовала движение на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 37-м км Киевского шоссе произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено на 5,8 км. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка шоссе.

До этого в Петербурге произошло массовое ДТП на участке платной магистрали «Западный скоростной диаметр».

Инцидент произошел в районе намыва на Васильевском острове. Наиболее вероятно, причиной произошедшего стало солнце, которое ослепило одного из участников. Он остановился, после чего спровоцировал несколько столкновений еще пяти машин.

Пострадал один человек, так как в его машине своевременно не сработала подушка безопасности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее перевернувшийся автомобиль заблокировал движение на МКАД в Москве.

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