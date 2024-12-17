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Перевернувшийся автомобиль заблокировал движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД заблокировано движение из-за перевернувшегося автомобиля

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Агентство «Москва»

В Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 48-м км МКАД произошло ДТП с последующим переворотом автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта в районе аварии затруднено. Автомобилистов просят искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Башкирии на трассе УфаОренбург произошло тяжелое ДТП с седаном Volkswagen Jetta и микроавтобусом Ford Transit.

18-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу во время обгона и врезался там в микроавтобус.

«Пассажирский автобус находился не на маршруте с двумя пассажирами в салоне. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сгорела парковка.

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