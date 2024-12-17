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Массовое ДТП с одним пострадавшим произошло на платной магистрали в Петербурге

В Петербурге произошла массовая авария на ЗСД в районе намыва

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Телеграм-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В Петербурге произошло массовое ДТП на участке платной магистрали «Западный скоростной диаметр». Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в районе намыва на Васильевском острове. По данным источника, наиболее вероятно, причиной произошедшего стало солнце, которое ослепило одного из участников. Он остановился, после чего спровоцировал несколько столкновений еще пяти машин.

По предварительной информации, пострадал один человек, так как в его машине своевременно не сработала подушка безопасности.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает «Фонтанка», в аварии пострадал и грузовик. Авария серьезно повлияла на ситуацию на дорогах. На месте образовалась крупная пробка, которая «тянется почти через весь Васильевский остров».

Известно, что позже на этом же участке произошла еще одна авария с четырьмя машинами. В ДТП никто не пострадал.

Ранее перевернувшийся автомобиль заблокировал движение на МКАД в Москве.

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