Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Omoda C7

Новый кроссовер Omoda C7 появится на российском рынке в феврале 2025 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу китайской марки.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5.

Автомобиль будет продаваться в России с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой. Для C7 предусмотрен передний и полный привод. Возможно, что для рестайлинговой версии кроссовера будет доступна электрическая силовая установка. Автомобиль получит радиаторную решетку с пиксельным узором и узкие фары головного света. В интерьере предусмотрен 15-дюймовый дисплей медиасистемы.

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta в новой люксовой комплектации.